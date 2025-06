Arbitri svolta storica contro la violenza | diventano pubblici ufficiali

Una svolta storica nel mondo dello sport: gli arbitri diventano pubblici ufficiali per combattere con maggiore fermezza le violenze contro di loro. La decisione, annunciata dal Ministro Abodi al termine del Consiglio dei ministri, modifica l’articolo 583-quater del Codice Penale, equiparando gli arbitri a pubblici ufficiali. Questa misura rappresenta un passo concreto verso una giustizia più severa e protezione reale per chi fa rispettare il gioco. Una rivoluzione che cambierà il volto dello sport e della legalità .

Arbitri come pubblici ufficiali per contrastare le violenze contro i fischietti: la svolta dal Consiglio dei ministri. E' stato ufficialmente modificato l'articolo 583-quater del Codice Penale che di fatto va ad equiparare  gli arbitri ai pubblici ufficiali. Ad annunciarlo è stato il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, con il quale l'AIA aveva interloquito intensamente per giungere a questo risultato.

