Arbitri Pubblici Ufficiali | Fino a 5 Anni di Carcere per i violenti

Arbitri Pubblici Ufficiali: La Svolta Storica che Blinda il Gioco da Violenza e Intimidazioni. Una svolta epocale per il mondo del calcio italiano è finalmente realtà: gli arbitri acquisiscono la qualifica di pubblici ufficiali. Questa significativa modifica normativa, attesa da tempo e fortemente invocata da tutte le componenti del sistema sportivo, introduce pene severe, fino a 5 anni di carcere, per chiunque commetta atti di violenza, aggressione o minaccia nei loro confronti. Un passo fondamentale per ristabilire il rispetto, l'autorità e la serenità sui campi da gioco, dalle categorie giovanili alla Serie A.