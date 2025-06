Arbitri come agenti di pubblica sicurezza parla Zappi Aia | Battaglia di civiltà!

Antonio Zappi, Presidente dell’Aia, celebra con soddisfazione la storica modifica dell’art.583 del codice penale, che ora riconosce gli arbitri come agenti di pubblica sicurezza. Questa riforma rappresenta un importante passo avanti nel valore e nel prestigio della categoria, rafforzando il ruolo e la tutela degli arbitri nel tessuto sociale e civile italiano. Un risultato che sottolinea come la civiltà e la sicurezza siano sempre più strettamente interconnesse, elevando il rispetto per questa figura fondamentale.

Antonio Zappi, Presidente dell'Aia, ha commentato con soddisfazione la modifica dell'art.583 del codice penale che di fatto equipara gli arbitri agli agenti di pubblica sicurezza. Da parte sua un accento posto sul valore della riforma. IL RICONOSCIMENTO – L'Aia ha ottenuto quella riforma legislativa che chiedeva da tempo con l'approvazione della modifica dell'art.583 del codice penale. Grazie ad essa, la categoria degli arbitri viene di fatto ad essere equiparata a quella degli agenti di pubblica sicurezza, introducendo un elemento sanzionatorio e di deterrenza rispetto ai casi – oggi sempre più frequenti – di violenza contro la classe arbitrale.

