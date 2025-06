Aprilia incidente mortale sulla Pontina | chiusa la carreggiata verso Roma

Un tragico incidente sulla Pontina ad Aprilia scuote la provincia di Latina: una persona ha perso la vita in un sinistro che ha coinvolto un solo veicolo, portando alla chiusura temporanea della carreggiata verso Roma. La strada è stata deviata a Campo Verde Sud mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

La vittima viaggiava su un solo veicolo coinvolto, traffico deviato a Campo Verde Sud APRILIA (LT) – Drammatico incidente questa mattina sulla strada statale 148 “Via Pontina”, all’altezza del territorio comunale di Aprilia, in provincia di Latina. Una persona ha perso la vita in seguito al sinistro che ha coinvolto un solo veicolo. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine, mentre la carreggiata in direzione Roma è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni. La viabilità è temporaneamente deviata con uscita obbligatoria al km 56,000 in corrispondenza di Campo Verde Sud. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Aprilia, incidente mortale sulla Pontina: chiusa la carreggiata verso Roma

