Appuntamento Lilt con insegnante yoga La lezione dedicata alla rinascita

Non perdere l’appuntamento di oggi alle 10 in piazza Teresina Tua Quadrio a Sondrio, per la prima edizione del Cancer Survivors Day, un evento speciale ideato da Lilt per celebrare la rinascita e la forza di chi ha superato il cancro. Con Francesca Nera, esperta di yoga, potrai immergerti in una lezione dedicata alla rinascita, gratuita e accessibile a tutti. Preparati a riscoprire benessere e speranza… e ricorda, la tua rinascita comincia qui.

Appuntamento oggi alle 10 in piazza Teresina Tua Quadrio per la prima assoluta, a Sondrio, del Cancer Survivors Day, evento ideato da Lilt. A condurre l’evento yoga sarà Francesca Nera. La partecipazione è gratuita. Ai presenti sarà regalata la t-shirt dell’evento e un tappetino (non occorre portarlo). Dedicato allo yoga e gratuito anche il pomeriggio dimostrativo che Elizabeth Mugan terrà oggi al palazzetto di Tresivio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Appuntamento Lilt con insegnante yoga. La lezione dedicata alla rinascita

In questa notizia si parla di: yoga - appuntamento - lilt - insegnante

Tornano le "Albe dello Yoga”: al via l’appuntamento estivo con il benessere e la natura - Ritorna l'appuntamento estivo con Le Albe dello Yoga a Riccione, un'occasione unica per ritrovare armonia tra corpo e natura.

Arriva a Trento il di LILT Appuntamento alle ore 9.00 al Parco del Muse (lato orti del Muse), dietro Palazzo Albere Dedicato a chi ha superato il percorso oncologico, l’evento è aperto a tutti e tutt Vai su Facebook

Salotto Salute: Francesca Senette ancora al nostro fianco; Yoga per cancer survivor, a Sciacca l’evento LILT del 21 giugno; Torna il Cancer Survivors Day: il 22 giugno sessioni di yoga gratuite in quattro città italiane.

Lotta contro il tumore, seduta di yoga per celebrare la vita dopo la malattia - La lezione si terrà il 21 giugno alle 9 a Casa dei Girasoli a San Giacomo degli Schiavoni in Contrada Colle della Stella via degli Olmi 24 ... Lo riporta primonumero.it

“Quando lo yoga si fa green”, secondo appuntamento ad Ascoli il 21 giugno - Fino al 30 agosto, ogni sabato dalle ore 8 alle ore 9 (ad esclusione del 16 agosto), al Parco Milite Ignoto a Monticelli e nei giardini di via Verdi a Borgo Solestà, si tengono lezioni aperte a tutti ... Come scrive picenooggi.it