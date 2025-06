Appuntamento con la presentazione del libro | La politica Pensare e agire per trasformare la società

Sei pronto a scoprire come il pensiero politico può diventare azione concreta per cambiare il tessuto sociale? Martedì 24 giugno alle 18:30, al Museo Ribezzo di Brindisi, si terrà la presentazione di “La politica. Pensare e agire per trasformare la società” di Sandro Frisullo. Un’occasione imperdibile per approfondire idee e strategie che possono fare la differenza nel nostro tempo. Non mancate a questo evento stimolante!

BRINDISI - Martedì 24 giugno prossimo, alle ore 18:30, al Museo Ribezzo di Brindisi - piazza Duomo, sarà presentato il libro “La politica. Pensare e agire per trasformare la società” di Sandro Frisullo, nell’ambito della rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Appuntamento con la presentazione del libro: “La politica. Pensare e agire per trasformare la società”

In questa notizia si parla di: libro - politica - pensare - agire

Schlein al Salone del Libro: “La politica deve fare di più per la cultura” - Elly Schlein, segretaria del Pd, ha sottolineato al Salone del Libro di Torino l'importanza di potenziare il sostegno alla cultura.

Appuntamento con la presentazione del libro: “La politica. Pensare e agire per trasformare la società”; 3 giugno”La Politica. Pensare e agire per trasformare la Società” a Monteroni il libro di Sandro Frisullo; Sandro Frisullo presenterà il suo nuovo libro: LA POLITICA, Pensare e agire per trasformare la società.

La politica del pensare e dell’agire nel libro di Sandro Frisullo - Domande a cui cerca di offrire una risposta concreta e realistica Sandro Frisullo, politico di lungo corso con incarichi a livello regionale provinciale e comunale, nel suo ultimo saggio dal titolo ... Si legge su trnews.it

Martignano (LE) – Presentazione del libro di Sandro Frisullo “La Politica. Pensare e agire per trasformare la società” - la presentazione del nuovo libro di Sandro Frisullo, il saggio dal titolo “La Politica. Lo riporta irpinia24.it