Appalti al setaccio Gestione dei bandi di riqualificazione | | Diverse anomalie

Diverse anomalie emergono nella gestione dei bandi di riqualificazione urbana, coinvolgendo i Comuni di Magherno, Vistarino e Gerenzago. La Procura della Repubblica ha avviato un’indagine approfondita, acquisendo documenti chiave, tra cui un appalto nel centro di Magherno per il recupero di un edificio storico. Questa situazione solleva interrogativi sulla trasparenza e l’efficacia dei processi amministrativi, aprendo un importante dibattito su come tutelare gli interessi pubblici e garantire legalità .

MAGHERNO (Pavia) "Diverse anomalie nella gestione dei bandi in materia di riqualificazione urbana ". È questa l'ipotesi che la Procura della Repubblica formula e che nei giorni scorsi ha portato all'acquisizione di documenti nei Comuni di Magherno, Vistarino e Gerenzago. A Magherno sotto la lente dei magistrati è finito un appalto per il recupero e la riqualificazione del piano terra dell'edificio che ospitava il municipio e gli ambulatori medici e che è destinato ad accogliere la nuova scuola elementare. "Ho lavorato per rendere più bello il mio paese – ha detto il sindaco Giovanni Amato indagato insieme a un funzionario del suo Comune –.

