Aperto il cantiere a Vado Un nuovo parcheggio creato senza cemento

Nuova opera nel cuore di Vado: un innovativo parcheggio eco-sostenibile che trasforma lo spazio, offrendo 50 posti auto, aree dedicate a motocicli e biciclette, e servizi pensati per il benessere della comunità. Con piantumazioni e illuminazione moderna, questa struttura non è solo funzionale, ma anche un esempio di rispetto ambientale e attenzione alle esigenze dei cittadini. Questa nuova realtà rappresenta un passo avanti verso un futuro più verde e accessibile.

Parte un altro cantiere, stavolta a Vado, dove sta per nascere un nuovo parcheggio da circa 50 posti nel lotto di terreno collegato all’area di sosta già esistente, vicino alle scuole. L’ampliamento prevede 48 nuovi posti auto (di cui 3 per portatori di handicap e 2 stalli rosa), 9 stalli per motocicli e 19 stalli per biciclette. Il tutto corredato da piantumazioni a verde, cestini, panchine e un nuovo impianto di illuminazione. Questa nuova area di sosta si propone sì di ampliare le zone a parcheggio per i fruitori della scuola e residenti in genere, ma anche come punto di snodo e di intermodalità per raggiungere altre frazioni camaioresi (Metato, Lombrici, Candalla, Greppolungo, Casoli, Trescolli). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperto il cantiere a Vado. Un nuovo parcheggio creato senza cemento

