Aperti oltre l' orario consentito multa da 5mila euro per due minimarket

La recente stretta sul rispetto delle normative anti-alcol mette in evidenza l'importanza di mantenere legalità e sicurezza nelle nostre comunità. Due minimarket di Guidonia Montecelio sono stati multati con 2.500 euro ciascuno per aver aperto oltre gli orari consentiti, violando l'ordinanza locale. Questa misura dimostra come l'attenzione alle regole sia fondamentale per tutelare salute pubblica e ordine. La legge non aspetta: il rispetto delle norme è un dovere di tutti.

Due multe per un ammontare di 5mila euro per aver violato l'ordinanza anti alcol. La polizia locale di Guidonia Montecelio, nella tarda serata di mercoledì, ha elevato sanzioni amministrative, ciascuna dell'importo di 2.500 euro, a due minimarket di Guidonia per violazione dell'ordinanza. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Aperti oltre l'orario consentito, multa da 5mila euro per due minimarket

