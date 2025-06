Aperti oltre l' orario consentito multa da 5mila euro per due minimarket

La lotta all'abuso di alcol si fa più severa: due minimarket di Guidonia Montecelio sono stati multati per aver superato gli orari consentiti, con sanzioni da 2.500 euro ciascuno. Le autorità locali hanno preso misure ferme per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. Questo episodio sottolinea l'importanza di rispettare le regole: la sicurezza dei cittadini viene sempre prima di tutto.

Due multe per un ammontare di 5mila euro per aver violato l'ordinanza anti alcol. La polizia locale di Guidonia Montecelio, nella tarda serata di mercoledì, ha elevato sanzioni amministrative, ciascuna dell'importo di 2.500 euro, a due minimarket di Guidonia per violazione dell'ordinanza.

