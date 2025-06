Anziane ma non arrese Le nonne in lotta guidano il sit-in per la pace

Anziane ma non arrese, le nonne di Cascina guidano con coraggio un sit-in per la pace, attraversando generazioni e unendo cuori. Corso Giacomo Matteotti si tinge di colori e vessilli, testimoniando un forte desiderio di solidarietà e speranza. Un momento di grande partecipazione, in cui comunità e istituzioni si uniscono per chiedere un domani senza conflitti. È successo nei giorni scorsi, quando la città ha scelto di fare sentire la propria voce per Gaza e nel mondo intero.

A Cascina, il grido per la pace a Gaza e nel mondo intero attraversa generazioni, colorando Corso Giacomo Matteotti di bandiere arcobaleno e vessilli palestinesi. È successo nei giorni scorsi quando l’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a scendere in strada per partecipare a un sit-in per la pace, parte della campagna "R1pud1a" di Emergency, a cui il Comune ha ufficialmente aderito. Numerosa la presenza istituzionale: accanto al sindaco Michelangelo Betti, c’erano gli assessori, la maggioranza del consiglio comunale, e i primi cittadini di Calci, Massimiliano Ghimenti, e di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, oltre all’assessore Andrea Marino di Montopoli, all’assessora regionale Alessandra Nardini e alla capogruppo del M5S in Regione, Irene Galletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

