anziana violentata a pistoia fermato un uomo a firenze

Un’estate di violenza scuote la Toscana: un uomo, sospettato di aver aggredito e violentato una 74enne a Pistoia, è stato arrestato a Firenze. La vicenda, avvenuta lo scorso mercoledì, ha sconvolto la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza. Le autorità stanno lavorando senza sosta per fare luce su questa tragica vicenda, che resta un monito a tutelare i più vulnerabili e rafforzare le misure di prevenzione.

Firenze, 21 giugno 2025 – C’è un uomo ritenuto responsabile dell’aggressione con tanto di violenza sessuale ai danni di una 74enne di Pistoia. Il giovane straniero è stato rintracciato e fermato a Firenze: su di lui pendono accuse pesanti, tra cui quella di stupro. I fatti risalgono a mercoledì scorso. Secondo quanto ricostruito al momento, lo straniero si sarebbe presentato a casa dell'anziana chiedendo inizialmente soldi. Poi però l'avrebbe violentata. Quindi la fuga, forse anche per le urla della donna, passando per i tetti, portandosi via il cellulare della vittima. E' stata quest'ultima a dare l'allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it