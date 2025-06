Anziana investita dopo schianto tra moto e scooter | è grave

Un grave incidente si è verificato questa mattina in viale D’Annunzio, coinvolgendo uno scooter e una moto, con il risultato di un’anziana donna ferita gravemente. La scena drammatica e le prime indagini suggeriscono che la collisione potrebbe avere conseguenze devastanti per la vittima. La comunità si stringe intorno alla famiglia mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire l’accaduto e garantire giustizia. La speranza ora è che si possa fare luce sull’incidente e assistere adeguatamente la signora e i suoi cari.

Un’anziana è in condizioni gravi dopo essere stata coinvolta in un’incidente: è successo intorno alle 11 di oggi, sabato 21 giugno, in viale D’Annunzio. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta il Piccolo, ci sarebbe stata una collisione tra uno scooter e una moto e, nella carambola, uno dei. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Anziana investita dopo schianto tra moto e scooter: è grave

In questa notizia si parla di: anziana - moto - scooter - investita

Incidente in via Ripamonti, anziana investita da moto e sbalzata per 8 metri: è gravissima - Un incidente drammatico scuote Milano in via Ripamonti: una donna di 79 anni è stata gravemente investita da una moto e sbalzata di oltre 8 metri.

In moto senza patente travolge una donna, che finisce all'ospedale. Incidente a Monserrato. Il centauro ha sedici anni. https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/06/investita-da-una-moto-guidata-da-un-sedicenne-senza-patente-ricoverata-al-brotzu-cd5 Vai su Facebook

Anziana investita dopo schianto tra moto e scooter: è grave; Scontro tra scooter e moto, anziana colpita mentre attraversa la strada: è gravissima; Incidente a Trieste: anziana investita da moto dopo scontro tra due mezzi.

Incidente in via Ripamonti, anziana investita da moto e sbalzata per 8 metri: è gravissima - Milano, 20 giugno 2025 – Grave incidente oggi a Milano, in via Ripamonti. Come scrive msn.com

Anziana travolta e uccisa. Investita sulla Sarzanese - Ieri pomeriggio, intorno alle 18,45, un’anziana di 89 anni è morta dopo essere stata investita da uno scooter ... Da lanazione.it