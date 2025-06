Anziana aggredita e rapinata in centro a Bari custodia cautelare in carcere per un 46enne

Una triste vicenda scuote il cuore di Bari: un'anziana donna è stata aggredita e rapinata nel centro città. La polizia, tempestiva, ha fermato un 46enne, ora in carcere con l’accusa di rapina pluriaggravata. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per fare luce su questo grave episodio e garantire giustizia.

Il destinatario provvedimento è indagato per il reato di rapina pluriaggravata. Il personale della polizia di Stato ha eseguito, il 13 giugno scorso, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

È stata la mamma di una delle presunte vittime, dopo la drammatica confidenza della figlia, a presentare denuncia. E così è scattata l'indagine che ha portato nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Bari a eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

