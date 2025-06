Antonio Caprarica apre i Lake Como Summer Talks con una serata dedicata alla lussuria

Antonio Caprarica, celebre volto del giornalismo e esperto di monarchie, dà il via ai Lake Como Summer Talks con una serata dedicata alla lussuria. Un evento imperdibile che promette di svelare i segreti di un tema affascinante, tra storie avvincenti e analisi approfondite. L’appuntamento è fissato per domenica, in un contesto unico che unisce cultura e spettacolo, lasciando il pubblico desideroso di scoprire di più sulla ricchezza delle passioni umane.

Sarà Antonio Caprarica, volto noto del giornalismo e profondo conoscitore della monarchia britannica, a inaugurare il ciclo di appuntamenti dei Lake Como Summer Talks, nell’ambito della rassegna estiva “Como. che spettacolo!”, promossa dal Comune di Como. L’appuntamento è fissato per domenica. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Antonio Caprarica apre i Lake Como Summer Talks con una serata dedicata alla lussuria

In questa notizia si parla di: como - antonio - caprarica - lake

