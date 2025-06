Antonio Caprarica apre i Lake Como Summer Talks con una serata dedicata alla lussuria

Antonio Caprarica, noto giornalista e appassionato studioso della monarchia britannica, apre i Lake Como Summer Talks con una serata unica dedicata alla lussuria. Un evento imperdibile che promette di svelare i segreti più affascinanti e trasgressivi delle corti imperiali. L’appuntamento è fissato per domenica, un’occasione speciale per immergersi in storie di desiderio, potere e seduzione sullo splendido scenario del Lago di Como. Non mancate!

Sarà Antonio Caprarica, volto noto del giornalismo e profondo conoscitore della monarchia britannica, a inaugurare il ciclo di appuntamenti dei Lake Como Summer Talks, nell'ambito della rassegna estiva "Como. che spettacolo!", promossa dal Comune di Como. L'appuntamento è fissato per domenica.

