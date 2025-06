Antonella Ruggiero Grazia Di Michele e L’Orage al PeM Festival diretto da Enrico Deregibus

Antonella Ruggiero, Grazia di Michele e L’Orage sono i protagonisti della nuova edizione del “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, un evento imperdibile che celebra il meglio della musica italiana e le storie che la rendono unica. Un’appassionante festa di suoni, parole e innovazione pronta a coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionante nel cuore del Piemonte. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, perché la musica è vita e qui trova il suo massimo splendore.

ALESSANDRIA – Antonella Ruggiero, un talento vocale come pochi della nostra musica, in perenne evoluzione; Grazia Di Michele, intensa cantautrice, fra le prime in Italia, e incessante produttrice di nuovi progetti artistici; L'Orage, trascinante band valdostana che fonde musica della tradizione e rock. Sono i primi nomi della nuova edizione del "PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato", la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni che da fine agosto a inizio ottobre toccherà molte località del territorio, a partire da San Salvatore Monferrato (comune capofila), con la direzione artistica di Enrico Deregibus.

