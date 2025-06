Antonella Mosetti l’amaro sfogo al rientro dall’Isola | Molte persone sono sparite

Antonella Mosetti, protagonista indiscussa dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha deciso di rompere il silenzio con un amaro sfogo sui social. Dopo il suo ritorno alla vita quotidiana, la showgirl ha notato con amarezza come molte persone che avevano manifestato interesse durante il reality siano improvvisamente sparite. Un mea culpa pubblico che rivela le complessità del mondo dello spettacolo e il prezzo della notorietà.

Antonella Mosetti è stata una delle concorrenti più chiacchierate dell'ultima edizione dell' Isola dei Famosi. La showgirl ha lasciato il reality lo scorso mese, ma il ritorno alla quotidianità non è stato quello che si aspettava: in una serie di stories sui social, infatti, ha raccontato di come molte persone che si erano interessate a lei quando era una concorrente dello show siano scomparse. Lo sfogo di Antonella Mosetti dopo l'Isola. L'ultima edizione de l' Isola dei Famosi non sta facendo registrare ascolti esaltanti, ma non certo per demeriti del cast. Tra i concorrenti più chiacchierati c'è senza dubbio Antonella Mosetti: l'ex protagonista di Non è la Rai ha lasciato il reality dopo poche settimane, ma ha comunque mostrato un lato inedito di sé in Honduras.