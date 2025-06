Anthony Barbagallo riconfermato segretario del PD Sicilia | elezione segnata da assenze e divisioni

Anthony Barbagallo riconfermato segretario del PD Sicilia in un clima di divisioni e assenze, testimonianza delle tensioni interne al partito. Con un’elezione che ha registrato una evidente frattura, Barbagallo ottiene l’unanimità , ma la sua rielezione riflette anche le nuove sfide di coesione che il partito dovrà affrontare nella regione. La politica siciliana si prepara a nuovi scenari, e il futuro del PD dipenderà dalla capacità di ricostruire unità e fiducia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS UnanimitĂ per Barbagallo, ma una parte del partito diserta. Anthony Barbagallo è stato rieletto all’unanimitĂ segretario regionale del Partito Democratico siciliano durante l’assemblea che si è tenuta a Palermo. Al suo secondo mandato, Barbagallo era l’unico candidato in corsa, a seguito di un evidente strappo interno che ha portato una parte della dirigenza a disertare il congresso nei circoli e l’assemblea stessa. “Rispettiamo chi ha scelto di non partecipare”, ha dichiarato Barbagallo prima della proclamazione, tendendo la mano agli assenti per un possibile futuro dialogo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com