annegamenti bimbi a rischio ogni anno oltre 300 vittime e uno su 10 ha meno di 18 anni

Ogni estate, le tragedie degli annegamenti colpiscono famiglie e comunità, ricordandoci quanto sia fondamentale la prevenzione. Con oltre 300 vittime ogni anno e il 12% di queste sotto i 18 anni, i rischi sono concreti e si verificano troppo frequentemente. La sicurezza in acqua è una responsabilità condivisa: conosciamo i pericoli, adottiamo misure di protezione e sensibilizziamo per salvare vite. Solo così possiamo ridurre questa drammatica statistica.

Perugia, 21 giugno 2025 – Il drammatico fatto di domenica di Marsciano non è purtroppo un episodio isolato. E in estate il fenomeno degli annegamenti si ripete con una certa frequenza. Ogni anno in Italia, infatti, muoiono circa 330 persone per annegamento, e di queste il 12% ha meno di 18 anni. Si tratta di circa 40 decessi di bambini o adolescenti, con i maschi che rappresentano un cospicuo 81% di tutte le mortalità per annegamento in età pediatrica. Più di metà di questi annegamenti avviene nelle piscine e il 53% di essi, in particolare, riguarda gli under 12. A rivelarlo è il secondo rapporto dell ‘ Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, appena pubblicato nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss). 🔗 Leggi su Lanazione.it