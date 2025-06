Anne Applebaum | L'attacco all'Iran è irresponsabile In Israele la democrazia è a rischio

L'intervista esclusiva di Fanpage.it a Anne Applebaum, premio Pulitzer e autrice di "Autocrazie", svela un quadro inquietante sulla situazione in Medio Oriente. Tra tensioni crescenti in Israele e Iran, e il rischio di autoritarismo che incombe su USA e Israele, Applebaum mette in guardia: la stabilità democratica è più fragile di quanto sembri. L'Europa, invece, emerge come possibile esempio di legalità e leadership globale. Scopriamo come potrebbe cambiare lo scenario mondiale nei prossimi anni.

L’intervista di Fanpage.it alla premio Pulitzer autrice del bestseller Autocrazie: “Non mi fido di Netanyahu, non vuole la democrazia a Teheran ma solo l’escalation”. Trump “non ha una strategia mediorientale”. Usa e Stato ebraico a rischio autoritarismo: “Colpa degli estremisti intorno ai leader”. Mentre l’Europa, “tutt’altro che debole”, è sempre piĂą “un faro di legalità ”. E Può diventare “una potenza guida globale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

