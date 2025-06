Annalisa Minetti in radio Come il Jazz feat Danny Losito

Dal 20 giugno, il nuovo singolo di Annalisa Minetti "Come il Jazz" feat. Danny Losito conquista le radio italiane, portando un tocco di classe e originalità. Un brano scritto e prodotto da Losito, arricchito dalle melodie di Michele Fazio al pianoforte e Luca Meneghello alla chitarra. Un’inedita collaborazione che promette di coinvolgere gli ascoltatori e di lasciare il segno. E tu, sei pronto a lasciarti trasportare dal jazz di Annalisa?

ph. by Melissa Fusari MILANO – Dal 20 giugno è in radio il nuovo singolo di Annalisa Minetti “Come il Jazz” feat. Danny Losito, che ha scritto e prodotto il brano, arrangiato e suonato con Michele Fazio al pianoforte e Luca Meneghello alla chitarra. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 27 giugno..“Sono davvero onorata di aver ricevuto questo brano da Danny Losito che ha scritto insieme ad altri due grandi musicisti come Michele Fazio e Luca Meneghello. Emozionante – racconta Annalisa Minetti – volare per me su queste note con un testo che mi ha permesso di sentire i colori di un funky davvero strepitoso”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Annalisa Minetti, in radio “Come il Jazz” feat. Danny Losito

