Anna Tatangelo incinta perché lei e il nuovo compagno si nascondono | Quando è successo erano… clamorosa indiscrezione

La dolce attesa di Anna Tatangelo ha catturato l’attenzione di tutti, ma dietro la sua serenità si nasconde un mistero: perché lei e il nuovo compagno scelgono di mantenere il massimo riserbo? La cantante, ormai testimone di un momento magico, preferisce proteggere questa fase speciale della sua vita lontano dai riflettori. Ma cosa c’è dietro questa scelta di discrezione? Scopriamolo insieme.

Anna Tatangelo sta vivendo un momento speciale: è incinta del suo secondo figlio. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai suoi fan, grazie a un toccante post su Instagram che ha fatto battere il cuore a molti. Al suo fianco, l’ex calciatore e attuale allenatore Giacomo Buttaroni, con cui ha scelto di vivere lontano dai riflettori. Ma perché tanta riservatezza? L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha lanciato un’indiscrezione che svela il mistero. Un annuncio emozionante su Instagram. Alessandro Rosica, esperto di gossip, che ha svelato un presunto retroscena: “Si frequentano da anni in gran segreto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Anna Tatangelo incinta, perché lei e il nuovo compagno si nascondono: “Quando è successo erano…”, clamorosa indiscrezione

In questa notizia si parla di: anna - tatangelo - incinta - compagno

Anna Tatangelo incinta: il gesto di suo figlio Andrea e del suo nuovo compagno - Anna Tatangelo sta per diventare mamma per la seconda volta, un momento di gioia condiviso con dolcezza attraverso una foto in bianco e nero su Instagram, che immortala il suo pancione.

Anna Tatangelo incinta, perché lei e il nuovo compagno si nascondono: clamorosa indiscrezione Vai su Facebook

La relazione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, ex promessa del calcio, dura ormai da circa un anno #AnnaTatangelo Vai su X

Anna Tatangelo è incinta, la foto con il pancino in vista: Un nuovo inizio. Chi è il fidanzato; La mossa di De Martino, il segreto di Anna Tatangelo e gli altri gossip da leggere nel weekend; Anna Tatangelo incinta, chi è il fidanzato Giacomo Buttaroni (futuro padre di suo figlio): età, altezza, la ca.

Anna Tatangelo incinta, il compagno della cantante rompe il silenzio dopo l’annuncio della gravidanza - Anna Tatangelo annuncia la sua seconda gravidanza su Instagram con un'immagine simbolica, mentre il gossip si concentra sul presunto padre, Giacomo Buttaroni, e la reazione del figlio Andrea ... Scrive bigodino.it

Anna Tatangelo è incinta, l’annuncio a sorpresa: «Sei tu la mia scelta di libertà» - Anna Tatangelo è incinta: la cantante 38enne aspetta un bambino dal compagno, Giacomo Buttaroni, ex calciatore 31enne ... Lo riporta amica.it