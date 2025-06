Anjorin utile a Gasperini Roma al lavoro | c’è concorrenza in Serie A

In un caldo giugno di mercato, la Roma si prepara a rinforzare il suo roster, con Gasperini desideroso di nuovi volti per dare energia alla squadra. Dopo le cessioni di Le Fée, Dahl e Zalewski, l’attenzione si concentra su Angelino e le trattative per Shomurodov e Paredes. La sfida tra ambizioni e concorrenza in Serie A rende questa fase cruciale: ogni mossa può fare la differenza per il futuro giallorosso.

Difficile in questo caldo giungo non partire ogni volta, quando parliamo di mercato Roma, da quell’obiettivo cessioni che caratterizza tale mese, indispensabili poi per accontentare Gasperini in quanto a nuovi volti. Tre cessioni importanti come quelle di Le FĂ©e, Dahl e Zalewski sono state un ottimo inizio, e a queste potrebbero aggiungersi un Angelino ancora nel mirino dell’Al Hilal e la coppia Shomurodov-Paredes, destinati a Basaksehir e Boca Juniors. Tra il vicino addio dell’argentino ed il mancato ritorno di Gourna-Douath, serve nuova linfa a centrocampo, ed occhio in tal senso a Tino Anjorin. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Anjorin utile a Gasperini, Roma al lavoro: c’è concorrenza in Serie A

