Anguissa resta e cambia i piani | salta l’addio si lavora al rinnovo A centrocampo colpo low

Il mercato del Napoli brucia le tappe: Anguissa resta e rivoluziona i piani, cancellando le voci di addio. La società azzurra si concentra ora sul rinnovo e punta a rafforzare il centrocampo con un colpo low-cost. L’obiettivo è consolidare la squadra e mantenere alta la competitività in vista della prossima stagione. Scopri come questa mossa strategica cambierà il futuro del Napoli e cosa riserva il mercato azzurro.

Anguissa resta e cambia i piani: salta l'addio, si lavora al rinnovo. A centrocampo il colpo sarĂ low Il Napoli accelera sul mercato per dare

Sky Sport, Anguissa resta al Napoli: si raffredda la pista Frattesi - Secondo Sky Sport, Frank Anguissa sembra destinato a rimanere al Napoli anche nella prossima stagione, raffreddando così le speculazioni su un possibile trasferimento di Davide Frattesi.

Anguissa può restare, ma questo non cambia i piani del Napoli per Musah; Sorpresa Anguissa, potrebbe anche rimanere al Napoli! I prossimi giorni saranno decisivi; Calciomercato Napoli, pronta una nuova rivoluzione: chi resta e chi va via.

Calciomercato Napoli, arrivano novità anche per i colpi in uscita! Futuro di Anguissa in squadra? Come cambiano le strategie - Come cambiano le strategie Il Napoli accelera sul mercato per soddisfare le richieste di Antonio Conte ... calcionews24.com scrive

Anguissa-Napoli: ora si lavora al rinnovo con aumento. Vuole giocare con De Bruyne - In casa partenopea si sta lavorando al rinnovo di Zambo Anguissa, il calciatore ha deciso di restare a Napoli. Lo riporta msn.com