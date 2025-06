Angoscia a Vico Equense bimbo sparito dal parco giochi ritrovato dai carabinieri | voleva andare a casa dal papà

Una giornata di paura si è trasformata in un lieto fine a Vico Equense, quando un bimbo scomparso dal parco giochi è stato prontamente ritrovato dai carabinieri in una piccola strada della città. La sua voglia di tornare a casa dal papà ha scatenato panico, ma il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la reattività e la solidarietà per proteggere i più piccoli.

Spavento, panico ma fortunatamente lieto fine per la scomparsa di un bimbo in Costiera. È stato grazie ai carabinieri che è stato individuato in una stradina di Vico Equense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

