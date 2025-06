Angela Megastore | Nata in una famiglia povera in Cina ero una sarta Mio figlio pensa all'italiana spende tutto

Angela Lin, nata in una famiglia povera in Cina e diventata iconica sui social con oltre 80 milioni di visualizzazioni su TikTok, ha conquistato il cuore di molti con il suo carisma e la sua storia. Dal lavoro di sarta alle luci dello spettacolo, la sua ascesa è un esempio di determinazione e rinascita. Ora protagonista di un emozionante docu-reality su Real Time, Angela ci invita a scoprire il suo mondo e i sogni che ancora coltiva.

Su TikTok i suoi video hanno superato le 80milioni di visualizzazioni e la sua frase “Bella, bella fisica” è diventata virale. Oggi Angela Lin è protagonista di un docu-reality su Real Time (Angela Megastar- Ci penso io), che racconta le vicende del suo Megastore, ormai noto sui social. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia: dall’infanzia in una famiglia povera in Cina all’arrivo in Italia e al rapporto con il figlio 30enne Alessandro. 🔗 Leggi su Fanpage.it