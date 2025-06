ANDROID Ship of Harkinian Android Port 9.02 Patch 1 | Guida all’Installazione e FAQ

Se sei un appassionato di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e desideri rivivere questa avventura epica ovunque tu sia, Ship of Harkinian su Android è la soluzione perfetta! Grazie a un porting impeccabile, ora puoi immergerti nel mondo di Hyrule direttamente dal tuo dispositivo mobile. In questa guida, scoprirai come installarlo facilmente e risolvere eventuali dubbi, per un'esperienza di gioco senza precedenti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli!

Ship of Harkinian, il famoso porting PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, è ora disponibile anche su dispositivi Android! Grazie al lavoro degli sviluppatori, è possibile giocare a questa versione migliorata del classico Nintendo 64 direttamente sul proprio smartphone o tablet. Ecco tutto ciò che devi sapere per installarlo e risolvere eventuali problemi. Informazioni sul Porting Android. Repository Originale: HarbourMastersShipwright. Sistemi Supportati: Android 7.0+ (richiede OpenGL ES 3.0+). Testato su: Android 15. Installazione. Segui questi passaggi per installare e configurare Ship of Harkinian sul tuo dispositivo Android: Scarica l’APK Installa l’APK da questa pagina. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: android - ship - harkinian - port

[ANDROID] Ship of Harkinian Android Port 9.0.2: Guida all’Installazione e FAQ - Se sei un appassionato di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e desideri rivivere l'avventura ovunque tu sia, la buona notizia è arrivata: Ship of Harkinian, il celebre porting PC, ora sbarca su Android con la versione 9.

Ocarina of Time: come giocare in italiano al source port; Il porting di Ship of Harkinian sui dispositivi Android si aggiorna alla versione 9.0.2; Pubblicato il porting di Ship of Harkinian sui dispositivi Android.

Ship of Harkinian Android Port - Select "Yes" when prompted by the app if you would like to generate an OTR. Scrive github.com

The Legend of Zelda: Majora's Mask can now natively run on Android thanks to an unofficial port - Since both Ship of Harkinian and 2 Ship 2 Harkinian are open source, though, any developer can take a stab at making an Android port, and that’s exactly what GitHub developer Waterdish has done. Da androidauthority.com