Andrò avanti finché non si romperanno le ruote | Eric Dane di Grey’s Anatomy torna sul red carpet dopo la diagnosi di SLA

Eric Dane torna sul red carpet, un gesto di coraggio e speranza che ispira tutti noi. Dopo aver condiviso la sua diagnosi di SLA, l’attore di Grey’s Anatomy dimostra che la forza interiore può superare qualsiasi ostacolo. La sua partecipazione alla premiere di “Countdown” a Los Angeles è un messaggio potente di determinazione e positività, aprendo un cammino di speranza per chi affronta sfide simili.

Un messaggio di forza, determinazione e una positività che sfida la malattia. Eric Dane è tornato sul red carpet. Giovedì sera, a Los Angeles, l’attore ha partecipato alla premiere della sua nuova serie televisiva, “ Countdown “, in cui interpreta il personaggio di Nathan Blythe. Si è trattato della sua prima apparizione pubblica ufficiale da quando, lo scorso aprile, ha rivelato al mondo la sua diagnosi di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Nonostante le difficoltà fisiche, che lui stesso ha descritto in una recente e commovente intervista a “Good Morning America” (“Il lato destro del mio corpo ha smesso di funzionare”), Dane è apparso sorridente e determinato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Andrò avanti finché non si romperanno le ruote”: Eric Dane di Grey’s Anatomy torna sul red carpet dopo la diagnosi di SLA

"Andrò avanti finché non si romperanno le ruote. Il lavoro mi tiene sveglio, mi fa andare avanti, è molto importante in questo momento. Il mio umore è sempre più o meno positivo. Questo, in fin dei conti, è tutto ciò che conta". Eric Dane ha sfilato sul red carpet

