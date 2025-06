Ancora una tragedia sulle strade | un morto e due feriti in un incidente nel Modenese

Un'altra drammatica notte sulle strade modenesi: un incidente mortale e due feriti gravi scuotono la comunità di Spilamberto. L’incidente, avvenuto alle prime luci dell’alba sulla strada pedemontana, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Mentre i soccorritori lottano per salvare le vite, le autorità avviano le indagini per fare luce su questa tragedia. La domanda che ci poniamo ora è: come possiamo prevenire simili drammi in futuro?

Modena, 21 giugno 2025 – Ancora una tragedia sulle strade della provincia. Intorno alle 4.43 sulla strada pedemontana - nel comune di Spilamberto - si è verificato un incidente tra due autovetture. Purtroppo un conducente è deceduto, altre due persone sono state trasportate a Baggiovara. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti e il 118 anche con eliambulanza. Per i rilievi invece sul posto le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora una tragedia sulle strade: un morto e due feriti in un incidente nel Modenese

