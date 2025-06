Ancora una tragedia muore in ospedale la bimba che era stata salvata in mare

Una tragedia colpisce ancora: la piccola Giada Pompili, salvata in mare e trasportata d’urgenza all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, non ce l’ha fatta. La sua battaglia si è conclusa tra le mura ospedaliere, lasciando sgomento e dolore tra chi aveva seguito con speranza il suo salvataggio. La perdita di una vita così fragile ricorda quanto siano preziosi e delicati i momenti di speranza e cura.

É morta in un letto di ospedale a Roma la bimba che era annegata nelle acque di fronte a porto Badino a Terracina. La bambina, Giada Pompili, era stata soccorsa e portata in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove era stata ricoverata d’urgenza e sottoposta alle cure del caso. La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ancora una tragedia, muore in ospedale la bimba che era stata salvata in mare

