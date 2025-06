Ancora un incidente | coinvolti furgone e moto viabilità limitata FOTO

Ancora un incidente scuote il cuore della città: questa volta, all’incrocio tra viale Redi e via Doni, tra una moto e un furgone. Alle 16:30, immediatamente intervenute ambulanza e polizia municipale per i rilievi. La viabilità è stata temporaneamente limitata, lasciando l’intera zona in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di eventuali feriti. Rimani con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda e come si evolverà la situazione.

Ancora un incidente all'incrocio tra viale Redi e via Doni. Coinvolti, intorno alle 16:30, una moto e un furgone. Sul posto ambulanza e polizia municipale, per i rilievi del caso. Non si conoscono ancora le condizioni di eventuali feriti. La viabilità è stata temporaneamente limitata per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Ancora un incidente: coinvolti furgone e moto, viabilità limitata / FOTO

In questa notizia si parla di: incidente - coinvolti - furgone - moto

Terribile incidente, scontro frontale tra auto: coinvolti anche dei passanti - Un tragico incidente stradale ha messo in luce una realtà allarmante: la sicurezza sulle strade è un tema urgente.

Grave incidente sulla SS106: coinvolti moto e furgone, traffico in tilt ed elisoccorso sul posto Vai su Facebook

Ancora un incidente: coinvolti furgone e moto, viabilità limitata / FOTO; San Matteo della Decima, un altro drammatico incidente: moto contro furgone, morto 57enne; Rimane incastrato sotto un furgone, rianimato e portato in ospedale: motociclista in gravissime condizioni.

Ancora un incidente: coinvolti furgone e moto, viabilità limitata / FOTO - Sul posto ambulanza e polizia municipale, per i rilievi del caso. Lo riporta firenzetoday.it

Scontro a Latisana tra un furgone e un auto con quattro bambini a bordo - , un furgone da lavoro e una monovolume tedesca con a bordo una famiglia di sei persone, composta dai genitori e da quattro bambini. Riporta rainews.it