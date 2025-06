Ancora ubriachi al volante | in tre vanno a casa senza patente

Ancora preoccupanti episodi di guida sotto l’effetto di alcol, con tre persone senza patente che si dirigono a casa. I servizi rinforzati dei Carabinieri del comando provinciale, coordinati dal maggiore Vito Franchini, continuano senza sosta per tutela e sicurezza della collettività. La sera del 20 giugno, nel cuore della provincia, sono stati individuati questi comportamenti irresponsabili, ribadendo l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la guida pericolosa e proteggere le vite di tutti.

Proseguono senza sosta i servizi rinforzati da parte dei carabinieri del comando provinciale tesi a garantire la necessaria sicurezza alla collettività. Nella serata del 20 giugno l'attività, coordinata dalla Compagnia di Este del maggiore Vito Franchini, ha interessato i comuni di Este e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ancora ubriachi al volante: in tre vanno a casa senza patente

In questa notizia si parla di: ubriachi - volante - vanno - casa

Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese - Nel fine settimana, i carabinieri di Aviano e Spilimbergo hanno intensificato i controlli sul territorio per combattere la guida in stato di ebbrezza.

Ubriachi al volante: cinque patenti ritirate nel Pordenonese - Cinque patenti ritirate e tre auto sequestrate: è questo il bilancio delle operazioni condotte dai carabinieri di Aviano e Spilimbergo nel fine settimana.

L’auto, guidata da un 25enne militare alla Base Usaf, è uscita di strada ed è entrata nel giardino di una casa. fermandosi vicino a un albero. Vai su Facebook

Ancora ubriachi al volante: in tre vanno a casa senza patente; Ragazzo fa collezione di denunce: beccato ubriaco al volante, con la droga in auto e un bastone telescopico a casa; L'alcol al volante e i miti da sfatare.

Ubriachi fradici in paese, finiscono in ospedale e quando escono si ritrovano denunciati: avevano rubato il vino e un coltello in una casa - trovate vicino ai due marocchini ubriachi e il coltellaccio: «Sono proprio i miei». Riporta msn.com

Gli ubriachi al volante che restano impuniti. «Mancano gli etilometri» - Si contano sul lumicino le pattuglie dotate di etilometri: a causa delle lunghe revisioni e della scarsa fornitura di boccagli (che vanno cambiati ... Secondo ilmessaggero.it