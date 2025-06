Ancora ladri a Offida Il colpo in un ristorante

Ancora ladri ad Offida: nella notte tra giovedì e venerdì un ristorante locale è stato preso di mira da ignoti malviventi. Con freddezza, i ladri hanno scavalcato recinzioni e forzato porte, entrando con calma e determinazione alla ricerca di oggetti di valore. Questa ripetizione di furti solleva ancora più preoccupazioni tra i cittadini, alimentando il timore che la serenità della comunità possa essere compromessa. La domanda ora è: come si può tutelare meglio questa amata cittadina?

Tornano i ladri ad Offida. Nella notte tra giovedì e venerdì hanno fatto irruzione in un’attività, nella periferia della cittadina. I topi di appartamento, dopo aver scavalcato la recinzione e forzato una porta finestra, si sono intrufolati nei locali del ristorante, sono andati alla ricerca di sodi. Hanno agito in piena tranquillità, con molta calma, una volta in casa, prima hanno setacciato le varie stanze alla ricerca di oggetti di valore, e poi si sono addirittura seduti al tavolo e hanno consumato anche dei confetti che si trovavano sui tavoli. Tutto è accaduto durante la notte, mentre i proprietari dormivano al piano di sopra, nessuno si è accorto di nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora ladri a Offida. Il colpo in un ristorante

