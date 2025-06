ANCONA Il suicidio di Andreea Chiesti 7 anni per il fidanzato

Un drammatico caso scuote Ancona: la Procura ha richiesto sette anni di carcere per Simone Gresti, accusato di aver istigato al suicidio e maltrattato Andreea Rabciuc, la giovane romena scomparsa nel 2022. Un'indagine che mette in luce il triste volto di una vicenda complessa e dolorosa, sulla quale si continua a cercare veritĂ e giustizia. La storia di Andreea ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare con serietĂ e sensibilitĂ i segnali di violenza e sofferenza.

La Procura di Ancona ha chiesto sette anni di carcere per Simone Gresti, autotrasportatore di Moie, in provincia di Ancona, accusato di istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’allora fidanzata Andreea Rabciuc (foto a destra), la 27enne di origine romena che abitava a Jesi, scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo del 2022. Contestato all’imputato anche lo spaccio di droga, reato emerso durante le indagini sulla scomparsa della ragazza, ritrovata morta il 20 gennaio 2024 in un casolare disabitato, dove si era tolta la vita, a un chilometro di distanza da dov’era sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

