Anci Umbria Venanzi | Bene la proroga di procedura semplificata su affidamenti e acquisti

L’Anci Umbria e Venanzi esprimono grande soddisfazione per la proroga della procedura semplificata su affidamenti e acquisti fino a 5.000 euro. Questa misura, accolta con favore dall’Anac, rappresenta un passo importante per alleggerire il carico burocratico sui piccoli Comuni, evitando rallentamenti e garantendo efficienza nelle gestioni. Una scelta che rafforza il ruolo fondamentale di territori più snelli e reattivi, fondamentali per un’amministrazione locale efficace e vicina ai cittadini.

"La proposta Anci di mantenere la procedura semplificata per gli affidamenti e acquisti fino a 5.000 euro, accolta con favore da Anac, ci trova estremamente soddisfatti in quanto permette di non far gravare sui piccoli Comuni adempimenti ulteriori, che rischiavano di compromettere e rallentare le.

