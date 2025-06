Anci Lazio in Guatemala | firmati accordi di cooperazione con il Parlamento Centroamericano e le associazioni dei Comuni

L'Anci Lazio apre nuovi orizzonti di collaborazione in Guatemala, firmando importanti accordi di cooperazione con il Parlamento Centroamericano e le associazioni dei Comuni. Un passo strategico che rafforza i legami istituzionali e promuove modelli di trasformazione urbana sostenibile, come il progetto colombiano GenerACTOR, ora esportato nel cuore del Centro America. Questi accordi rappresentano un segnale concreto di impegno condiviso verso lo sviluppo urbano responsabile e inclusivo.

Progetto GenerACTOR: un modello di trasformazione urbana sostenibile esportato dalla Colombia al cuore del Centro America

