Anceschi si appella alla politica | Reggio non più ’Cenerentola’ Noi industriali siamo con voi

Reggio Emilia si trova a un crocevia cruciale, chiamata a ridefinire il proprio ruolo e la propria identità in un contesto mediopadano in evoluzione. Anceschi invita la politica e gli industriali a non rimanere immobili, ma a collaborare con determinazione per costruire un futuro ricco di contenuti e progetti concreti. È tempo di superare le crisi e di rafforzare il legame tra città, montagna e pianura, mettendo al centro una visione condivisa e ambiziosa.

di Francesca Chilloni La città di Reggio non deve rimanere a "metà del guado" ma "dare contenuti alla sua nuova identità mediopadana", affrontare con decisione le difficoltà "non solo nello sviluppo di una rinnovata progettualità", ma anche "nel ruolo che come capoluogo è chiamata a giocare nei confronti della montagna e della pianura". Ed è "indispensabile ridefinire il ‘patto’ che nel 1999 portò alla creazione della sede reggiana dell’Ateneo". Gli Industriali, come sempre, faranno la loro parte. Sono alcuni dei richiami all’impegno rivolti a tutte le componenti del "sistema Reggio" da Roberta Anceschi, presidente Unindustria, in occasione dell’Assemblea generale che si è svolta ieri al Teatro Valli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anceschi si appella alla politica: "Reggio non più ’Cenerentola’. Noi industriali siamo con voi"

In questa notizia si parla di: reggio - industriali - anceschi - appella

Anceschi si appella alla politica: Reggio non più ’Cenerentola’. Noi industriali siamo con voi; Roberta Anceschi è la nuova LADY INDUSTRIA.

Anceschi si appella alla politica: "Reggio non più ’Cenerentola’. Noi industriali siamo con voi" - Sono alcuni dei richiami all’impegno rivolti a tutte le componenti del "sistema Reggio" da Roberta Anceschi, presidente Unindustria, in occasione ... Da msn.com

Gli industriali reggiani diventano 'Confindustria Reggio Emilia' - Per il suo 80/mo anniversario l'associazione reggiana degli industriali cambia di denominazione: sarà Confindustria Reggio Emilia. Riporta ansa.it