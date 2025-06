Anas | traffico in aumento oggi e domani i consigli agli automobilisti Anche in Puglia l' intensificazione

Con l’arrivo dell’estate e le temperature in aumento, il traffico si intensifica su tutto il territorio italiano, coinvolgendo anche la Puglia. L’Anas ha diffuso un comunicato per informare gli automobilisti sui possibili disagi e consigliare i percorsi migliori per affrontare questo fine settimana di partenze massicce. Per garantire viaggi più sicuri e sereni, è importante seguire i consigli e pianificare con attenzione gli spostamenti.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Con l'aumento delle temperature e l'affacciarsi dell'estate si intensificano le partenze nei weekend. Lungo la rete Anas per il terzo fine settimana di giugno è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l'ottimizzazione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell'esodo estivo, che si intensificherà dall'ultima settimana di luglio.

