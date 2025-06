Ammessi ai corsi ATA | 57.638 partecipanti l’avvio a luglio

Se sei tra i fortunati ammessi ai corsi ATA, preparati a un percorso formativo che cambierà il tuo futuro professionale! Con oltre 57.600 partecipanti selezionati su quasi 59.000 domande, l’avvio è previsto per luglio 2025, portando con sé nuovi vantaggi economici e opportunità di crescita. Vuoi scoprire come verificare la tua ammissione e i dettagli dei contenuti? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato l’avvio dei corsi di formazione per l’assegnazione delle nuove posizioni economiche ATA a partire da luglio 2025. Delle 58.832 domande presentate, ben 57.638 candidati sono stati ammessi. Ecco come verranno contattati, i contenuti formativi previsti e i vantaggi economici collegati. Come sapere se si è ammessi ai corsi ATA Secondo . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: ammessi - corsi - avvio - luglio

Nuove posizioni economiche ATA: oltre 57mila gli ammessi, la maggior parte per la seconda. I dati per provincia. Corsi al via a luglio - Importante novità nel mondo scolastico: oltre 57mila ammessi ai corsi per le nuove posizioni economiche ATA! Con aumenti retributivi che possono raggiungere i 2000 euro lordi annui, questa iniziativa non solo valorizza le competenze dei lavoratori, ma segna anche un passo significativo verso una scuola più equa e motivata.

Nuove posizioni economiche ATA: oltre 57mila gli ammessi, la maggior parte per la seconda. I dati per provincia. Corsi al via a luglio Vai su X

Avvio ufficiale per i nuovi percorsi formativi destinati al personale ATA interessato alle posizioni economiche. Nel corso di un’informativa sindacale... Vai su Facebook

Ammessi ai corsi ATA: 57.638 partecipanti, l’avvio a luglio; Nuove posizioni economiche ATA: oltre 57mila gli ammessi, la maggior parte per la seconda. I dati per provincia. Corsi al via a luglio; Posizioni economiche ATA, informativa del Ministero ai sindacati sull'avvio del percorso di formazione.

Nuove posizioni economiche ATA: oltre 57mila gli ammessi, la maggior parte per la seconda. I dati per provincia. Corsi al via a luglio - Si è svolta oggi la riunione tra Ministero e Sindacati sull’avvio dei corsi ... Come scrive orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, corsi di formazione da luglio a settembre. Prova con 20 quesiti a metà ottobre in presenza - Si è svolto questa mattina l’incontro tra Ministero e Sindacati sull’avvio dei corsi di formazione per l’attribuzione delle 46mila nuove posizioni economiche ATA. Si legge su orizzontescuola.it