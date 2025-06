Ammassavano e bruciavano rifiuti nelle campagne di Santa Cesarea denunciati in quattro

Durante un’ordinaria attività investigativa, i militari della guardia di finanza di Otranto hanno scoperto un insospettabile sito di smaltimento illecito nelle campagne di Santa Cesarea Terme. Quattro persone sono state denunciate per aver ammasso e bruciato rifiuti senza autorizzazione, mettendo a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Un intervento che sottolinea l’importanza della tutela del territorio e della legalità ambientale, un impegno continuo delle forze dell’ordine per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

SANTA CESAREA TERME – I militari della guardia di finanza della compagnia di Otranto, nei giorni scorsi, hanno denunciato a piede libero soggetti per attività di gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. Durante un'ordinaria attività investigativa, i militari hanno.

