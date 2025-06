America' s Cup intervista a Nathan Outteridge | Debuttai in questo mare che emozione tornare qui

Dopo aver debuttato in questo mare che gli ha regalato emozioni indimenticabili, Nathan Outteridge si prepara a tornare protagonista della Coppa America. Con un curriculum che parla da sé, il veterano australiano di 39 anni, oro olimpico e sei volte campione, guiderà Team New Zealand a Napoli. Un ritorno atteso con trepidazione, che promette scintille e grandi sfide in uno degli eventi più prestigiosi del mondo nautico.

La difesa della Coppa America sulle spalle di Nathan Outteridge. SarĂ lui lo skipper di Team New Zealand a Napoli, 39 anni, australiano, oro olimpico a Londra 2012, sei volte campione del.

