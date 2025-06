Ambrosino può giocare in serie A | lo vuole il Cagliari si lavora a un prestito Di Marzio

Giuseppe Ambrosino, giovane talento del Napoli e protagonista agli Europei Under 21, potrebbe effettuare il salto in Serie A grazie all'interesse del Cagliari. Dopo una stagione convincente al Frosinone, il suo nome si fa sempre piĂą insistente nel calendario delle trattative di mercato. Con un possibile prestito di Marzio, Ambrosino potrebbe presto indossare la maglia rossoblĂą, aprendo un nuovo capitolo nella sua promettente carriera. La prossima settimana sarĂ decisiva per definire i dettagli.

L’attaccante di proprietĂ del Napoli Giuseppe Ambrosino, protagonista in questi giorni agli Europei Under 21, potrebbe presto vedere un nuovo futuro. Dopo la scorsa stagione trascorsa al Frosinone (in serie B) per lui potrebbero aprirsi le porte della serie A. Il giocatore è finito nel mirino del Cagliari che lo sta seguendo con interesse alla manifestazione che si sta disputando in Slovacchia. A seguire quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio. Ambrosino giocherĂ in serie A? Lo vuole il Cagliari, i dettagli. “Giuseppe Ambrosino potrebbe giocare in Serie A: il Cagliari vuole prenderlo in prestito Il numero 9 della Nazionale under 21, Giuseppe Ambrosino, nella prossima stagione potrebbe giocare in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ambrosino può giocare in serie A: lo vuole il Cagliari, si lavora a un prestito (Di Marzio)

