Ambrosiana oltre i 300mila visitatori

L'Ambrosiana, il gioiello storico di Milano fondato da San Carlo Borromeo nel 1607, continua a conquistare cuori e visitatori. Con oltre 300.000 ingressi nel 2024, registra una crescita impressionante del 68% nei primi cinque mesi rispetto all’anno precedente. Tra i tesori custoditi, spiccano la Canestra di Caravaggio e il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, testimoni di un patrimonio artistico senza tempo. In questo scenario di successo, l’Ambrosiana si conferma come meta imprescindibile per gli amanti dell’arte e della cultura.

Continuano costantemente a crescere i visitatori all’ Ambrosiana, il più antico museo di Milano creato da San Carlo Borromeo nel 1607, che custodisce tesori come la Canestra di frutta di Caravaggio nella Pinacoteca e il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci alla biblioteca. Nel 2024 i visitatori sono stati 303.964, il 22% rispetto all’anno prima e nei primi cinque mesi di quest’anno c’è stato un aumento addirittura del 68% con 223.712 visite. In pratica, quasi lo stesso numero dell’intero 2023 quando i visitatori sono stati 248.517. Questo è dovuto anche al nuovo approccio della Ambrosiana con l’arrivo del segretario generale Antonello Grimaldi, convinto che "la cultura non deve solo educare, ma prima di tutto avvicinare: per farlo, deve essere comunicata in modo semplice e diretto, capace di abbattere le distanze e ogni tipo di barriera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambrosiana oltre i 300mila visitatori

In questa notizia si parla di: visitatori - ambrosiana - oltre - 300mila

Visitatori record alla Biblioteca Ambrosiana: oltre 300mila in un anno e ancora in crescita nel 2025 https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/20/news/biblioteca_ambrosiana_record_visitatori-424682180/?ref=twhl… Vai su X

Ambrosiana oltre i 300mila visitatori; Milano, Biblioteca Ambrosiana da record: oltre 300 mila visitatori nel 2024 e bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo; Ambrosiana: nel 2024 oltre 300mila visitatori.

Visitatori record alla Biblioteca Ambrosiana: oltre 300mila in un anno e ancora in crescita nel 2025 - Il museo più antico di Milano fondato nel 1607 dal cardinale Federico Borromeo chiude in attivo il bilancio 2024 e rilancia nel nuovo anno ... Scrive milano.repubblica.it

Milano, Biblioteca Ambrosiana da record: oltre 300 mila visitatori nel 2024 e bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo - Si consolida la strategia di gestione del segretario generale Antonello Grimaldi ... Riporta milanofinanza.it