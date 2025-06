Amaracmand il vino naturale che racconta la Romagna più autentica

Il vino naturale che racconta la Romagna più autentica. In un angolo di terra dove il passato si svela tra dolci colline e segreti custoditi nel tempo, nasce Amaracmand. Un’avventura enologica fatta di ostinazione e poesia, che trasmette l’essenza di una regione ricca di storia, rispetto e passione. Amaracmand è molto più di un nome: è un invito a scoprire i sapori genuini e le tradizioni profonde di questa terra unica.

Ci sono luoghi dove la terra sembra custodire segreti antichi e il tempo scorre seguendo il ritmo delle stagioni più che quello degli orologi. È tra le dolci colline di Sorrivoli, nell'entroterra cesenate, che prende forma un'avventura enologica che ha il sapore dell'ostinazione e della poesia: Amaracmand, un nome che nasce dal dialetto romagnolo – "mi raccomando, fa il bravo" – ma che oggi è sinonimo di sperimentazione, rispetto e passione per il vino vero. Una storia di famiglia, ostinazione e vino. Tutto nasce da un'eredità lasciata in sospeso, dal peso delle stagioni e dei debiti che rischiavano di spazzare via l'esistenza di una piccola tenuta a Sorrivoli.