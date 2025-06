Amadeus in picchiata Salemi a terra e The Cage in ginocchio letteralmente | tonfo degli ascolti con tutto il ruzzolone dell’influencer

Un episodio che ha scosso il mondo dello spettacolo: Giulia Salemi, protagonista di un incidente inaspettato durante "The Cage" condotto da Amadeus, finisce in ospedale dopo essere stata travolta. Un momento che ha messo in discussione la solidità dei reality e il loro appeal, evidenziando come il settore sia ormai in crisi profonda. La scena è solo l’ultimo esempio di come l’intrattenimento televisivo stia attraversando una fase di forte trasformazione e sfide.

Incidente tv per Giulia Salemi. L’influencer è finita in ospedale dopo essere stata travolta da un concorrente durante la puntata del game show The Cage, in onda giovedì 19 giugno, condotta  da Amadeus sul Nove. E, ancora una volta, il mondo patinato e spesso autoreferenziale dei reality show che sta vivendo una fase di profonda crisi, rivela nell’ultima puntata del programma – l’esperimento televisivo che prometteva (speranza disattesa dalla veridicitĂ della matematica percentuale accreditata dagli ascolti) di catturare il pubblico – l’ennesima riprova di un tracollo annunciato. E tra incidenti grotteschi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Amadeus in picchiata, Salemi a terra e “The Cage” in ginocchio (letteralmente): tonfo degli ascolti con tutto il ruzzolone dell’influencer

In questa notizia si parla di: salemi - amadeus - picchiata - terra

Giulia Salemi sarĂ al fianco di Amadeus in un nuovo programma estivo sul Nove - Giulia Salemi e Amadeus uniranno le forze per un entusiasmante game show estivo su Nove. "The Cage - Prendi e Scappa" debutterĂ a inizio giugno in access prime-time alle 20.

Amadeus in picchiata, Salemi a terra e The Cage in ginocchio (letteralmente): tonfo degli ascolti con tutto il ruzzolone dell'influencer.

Giulia Salemi in ospedale, l'incidente a The Cage e la reazione di Amadeus - Nella puntata di The Cage di giovedì sera Giulia Salemi è stata travolta da un concorrente: ginocchio ko. Riporta affaritaliani.it

Giulia Salemi ha avuto un incidente a The Cage: come sta - Scopri di più sulla gaffe che ha divertito e sorpreso il pubblico. Scrive msn.com