Amadeus ha fatto per Geolier un miracolo come San Gennaro Il Festival di Sanremo al cantante ha dato 4,7 milioni di euro in più

Amadeus ha fatto il miracolo per Geolier, trasformando la sua carriera come solo San Gennaro sa fare con il suo miracolo. Il Festival di Sanremo, una vetrina incredibile, ha portato al rapper napoletano Emanuele Palumbo un aumento economico senza precedenti, cambiando radicalmente il suo destino. Con il brano “I p’ me, tu p’ te” e il favore del pubblico, Geolier si è affermato nel panorama musicale. Si era capita la portata del successo...

Se c’è un cantante a cui il Festival di Sanremo ha davvero cambiato vita, consentendo una svolta economica senza precedenti, questo senza dubbio è Geolier, il rapper napoletano venticinquenne il cui vero nome è Emanuele Palumbo, che nell’ultima rassegna canora condotta ancora da Amadeus è arrivato fra qualche polemica secondo con il brano “I p’ me, tu p’ te”, spinto dal televoto popolare che aveva dominato. Si era capita la portata del successo sanremese quando l’anno scorso Geolier quando il 21 e il 23 di giugno è riuscito a incassare il sold out in tre serate consecutive per il suo concerto allo stadio Armando Maradona di Napoli, record mai ottenuto dai suoi colleghi. 🔗 Leggi su Open.online

