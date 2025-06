Alzabandiera per Sant' Anna | corteo per le strade del capoluogo

Alzabandiera per Sant’Anna: un momento di grande emozione che dà il via ai solenni festeggiamenti a Caserta. Il corteo attraverserà le affascinanti vie del capoluogo, coinvolgendo tutta la comunità in un clima di devozione e festa. L’attesa cresce: il 28 giugno, in piazza Matteotti, si alzerà il vessillo che segna l’inizio di una tradizione radicata nel cuore di tutti. Un evento imperdibile che unisce fede, storia e cultura.

Conto alla rovescia per il via dei solenni festeggiamenti in onore di Sant'Anna, Patrona di Caserta insieme a San Sebastiano. Il primo atto dei festeggiamenti si terrà il 28 giugno con l'Alzabandiera. Si tratta di una cerimonia religiosa che dalla sede degli accollatori in piazza Matteotti.

In questa notizia si parla di: alzabandiera - sant - anna - corteo

