Alvaro Vitali tradito dall’autista | l’appello dopo il triangolo che ha distrutto il suo matrimonio dopo 27 anni

Alvaro Vitali, volto simbolo della commedia sexy italiana, si trova ora al centro di uno scandalo che ha sconvolto la sua vita privata. Dopo 27 anni di matrimonio con Stefania Corona, il suo mondo è crollato a causa di un tradimento inaspettato. La storia, ricca di colpi di scena e dolore, emerge come un dramma autentico, portando alla luce le fragilità dietro il sorriso di un’icona del cinema. Ma quale sarà il suo prossimo capitolo?

Alvaro Vitali non è più solo il volto irriverente della commedia sexy all’italiana. È oggi il protagonista, suo malgrado, di una vicenda personale dal sapore amaro, più simile a un dramma francese che a una farsa. La sua lunga storia d’amore con Stefania Corona, compagna di vita e moglie per 27 anni, si è conclusa in modo clamoroso: lei si è innamorata dell’autista di casa. Una crisi familiare che il popolare attore ha deciso di raccontare pubblicamente, con una lettera aperta al settimanale DiPiù. Il suo è un appello accorato, disperato, ma anche pieno di dignità . Una rottura dopo 27 anni di vita insieme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it