Alvaro Vitali fa un appello alla moglie | Mi hai tradito con il nostro autista ma sono pronto a perdonare

Alvaro Vitali non riesce a rassegnarsi alla fine del suo matrimonio e dalle pagine di DiPiù lancia un disperato appello alla moglie Stefania Corona, che ha deciso di voltare pagina innamorandosi di un altro uomo. Non un uomo qualunque, ma il loro autista. Come nelle migliori commedie all’italiana, si tratta di un triangolo amoroso che ha tutti i contorni e i crisimi del dramma familiare tragicomico. La moglie di Alvaro Vitali, Stefania, si è innamorata di Antonio, l’autista che accompagnava la coppia durante i loro spettacoli teatrali. Un uomo che faceva parte della loro quotidianità , che “ci faceva la spesa, che ci teneva in ordine la casa e che ti faceva sentire importante”, racconta amareggiato Vitali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it